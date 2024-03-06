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        Zonguldak'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın (2)- Yeniden

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depoda çıkan yangında alevler tüm binayı sararken, bölgeye itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:20
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        Zonguldak'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın (2)- Yeniden
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depoda çıkan yangında alevler tüm binayı sararken, bölgeye itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi için iş makineleriyle deponun duvarları yıkıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. 

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde; elyaf, kumaş ve geri dönüşüm fileleri bulunan Ahmet Altınbaş'a ait depoda çıktı. Tekstil malzemelerinin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler sevk edildi. 3 ilçeden gelen takviye ekiplerle birlikte kolay tutuşan tekstil ürünlerini söndürmek için çalışma başlatıldı. 

        Öte yandan, depoda mahsur kalan bir yavru köpek de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 

        'YAKLAŞIK 4 MİLYON TL ZARAR VAR'

        Yangına müdahale devam ederken, iş yeri sahibi Ahmet Altınbaş, "Yangın belki de sobadan belki de elektrikten çıktı. Yandığı zaman biz burada yoktuk. İçeride kumaş vardı. Geri dönüşüm için file vardı. İçeride 150 ton civarı malzeme vardı. 3,5- 4 milyonluk mali değeri vardı. Bütün emeğim buradaydı" dedi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        İş makinesiyle deponun bazı duvarları kırılarak tekstil malzemeleri dışarı çıkarılırken, yangını söndürme çalışmaları 6'ncı saatinde devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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