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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün "Dünya Zonguldak Günü" olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:39
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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün "Dünya Zonguldak Günü" olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti.

        Parti binasında gazetecilerle buluşan Çağlayan, yaptığı açıklamada, kente karşı sorumluluklarını anlatmak ve halkla hemhal olmak amacıyla yaptıkları programlara yenilerini eklediklerini söyledi.

        Yılın 67'nci gününde 372 tam saha programıyla her beldede, her ilçede ve kentte 372 esnaf, 67 dezavantajlı birey, 372 hanenin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü ziyareti yaparak tüm kesimlerle bir araya geleceklerini aktaran Çağlayan, "Yılın 67'nci gününün 'Dünya Zonguldak Günü' olarak belirlenmesini istiyor ve tavsiye ediyoruz." dedi.

        Çağlayan, sadece "emekli kenti" olarak anılan Zonguldak'ın Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Karadeniz doğal gazıyla tekrar enerji üssü olarak anılmaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileriyle Zonguldak sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin göz bebeği haline geldi. Ülkemiz için stratejik önemi olan enerji için Zonguldak'tan daha çok şehit vermiş bir vilayet daha yoktur. Bu nedenle Zonguldak'ımız gönüllerimizde çok müstesna yerdedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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