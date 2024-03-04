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        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür yardımcısına uzaklaştırma

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen halk eğitimi merkezi müdür yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:00
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        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür yardımcısına uzaklaştırma
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen halk eğitimi merkezi müdür yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.

        Önceki gün Fatih Mahallesi'nde market çalışanıyla tartışması sırasında olay yerine çağrılan polis ekiplerine, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." diyen Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'ye yönelik idari soruşturma başlatıldı.

        Kozlu Kaymakamlığınca yürütülen soruşturma kapsamında O.D. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

        Bu arada Eğitim-Bir-Sen üyesi olan O.D. ile ilgili sendika disiplin kurulu tarafından ihraç kararı alındığı ve onaylanması için genel merkeze iletildiği öğrenildi.

        - Olay

        Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde önceki gün bir zincir markette müşteri K.D. ile kasiyer Ö.B. arsında çıkan tartışmaya K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de katılması üzerine polis çağrılmıştı. Polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." diyerek direnmesi üzerine O.D, yere yatırılarak gözaltına alınmıştı.

        Polise mukavemet nedeniyle Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada O.D, pişman olduğunu söyleyerek özür dilemiş, Ö.B. de şikayetçi olmamıştı. "Polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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