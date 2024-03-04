Marketteki tartışmayı ayırmaya çalışan polislere 'Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm' diyerek direndi, gözaltına alındı

ZONGULDAK'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Onur D. (25), gözaltına alındı. Market çalışanında özür dileyen Onur D., 'polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilip, serbest bırakıldı.

Olay, dün Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir zincir markete giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B., sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada müşteri K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesi ile tartışma büyüdü. İhbarla bölgeye polis ekipleri geldi. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılarak gözaltına alındı.

KASİYER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekipler polise mukavemet ettiği gerekçesiyle Onur D.'den şikayetçi olunca, şüphelinin sorgusu Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" diyerek ifade verdi. Onur D., bu sabah 'polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Onur D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.