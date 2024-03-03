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        10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

        ZONGULDAK'ta 10 metre yüksekten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:07 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:10
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        10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada
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        ZONGULDAK’ta 10 metre yüksekten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı. Sürücü, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarılırken, yangın anları amatör kameraya yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Gözde Sitesi Sokak üzerinde meydana geldi. Ayhan Ciğer (62), gelininin buzdolabını tamire götürmek için otomobiline yükledi. Yokuş aşağı giderken Ciğer’in kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki 67 LH 442 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın istinat duvarından 10 metre yüksekten boşluğa devrildi. Kaza sesini duyanların bağrışlarıyla çevredekiler otomobilin sürücüsünü kurtarmak için yardıma koştu. Çevredekiler otomobilin içinde buzdolabı altında sıkışan sürücüyü kurtarmaya çıkarken, alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar sürücüyü otomobilden kurtardıktan sonra alevler daha da büyüdü. Sürücü, saniyelerle yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        ALEVLER APARTMANA SIÇRAMADI

        İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına aldıktan sonra çarptığı apartmandaki daireyi de kontrol etti. Alevler daireye sıçramazken, 1 odanın camı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Ayrıca dairenin içine duman dolduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını takip etti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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