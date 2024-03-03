Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

İhbar üzerine 26 jandarma, 9 AFAD personeli ile 8 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Dün jandarma iz takip köpeği "Voltaj"ın da kullanıldığı kırsaldaki çalışmalar sonucu Mehmet Y, 19 saat sonra görüldüğü yerin 3 kilometre uzağındaki ormanda bulundu.

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