Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu
Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 1 Mart'ta evden çıktıktan sonra akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Mehmet Y'nin (60) ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine 26 jandarma, 9 AFAD personeli ile 8 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Dün jandarma iz takip köpeği "Voltaj"ın da kullanıldığı kırsaldaki çalışmalar sonucu Mehmet Y, 19 saat sonra görüldüğü yerin 3 kilometre uzağındaki ormanda bulundu.
Tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülen Mehmet Y, kontrollerinin ardından ekipler tarafından ailesine götürüldü.
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