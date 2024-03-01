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        Zonguldak'ta kaza yapan aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın bir iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:07
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        Zonguldak'ta kaza yapan aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın bir iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Erdemir Caddesi'nde E.U. idaresindeki 34 DYC 826 plakalı hafif ticari araç, akşam saatlerinde plakası öğrenilemeyen S.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, bir iş yerine girerek durabildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 2 sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan hafif ticari aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobille çarpışan hafif ticari aracın iş yerine girmesi, ardından sürücünün araçtan inmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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