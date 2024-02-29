Danıştay Başkanı Yiğit, ablasını son yolculuğuna uğurladı

DANIŞTAY Başkanı Zeki Yiğit'in hayatını kaybeden ablası Müzeyyen Erez (67), Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in taziyeleri kabul ettiği törende, cenaze namazını Müzeyyen Erez'in emekli imam eşi Özcan Erez kıldırdı.Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Ankara Şehir Hastanesi'nde beynine pıhtı atması nedeniyle 2 aydır tedavi gören ablası Müzeyyen Erez dün hayatını kaybetti. Erez için Alaplı ilçesi Kasımlı Köyü Ferahlı Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in yanı sıra Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfenkci, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Başsavcı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Cezmi Yalınkılıç, Danıştay görevlileri ile protokol üyeleri ve Erez'in yakınları katıldı. Erez'in cenaze namazını emekli imam olan eşi Özcan Erez kıldırdı. Namazın ardından Erez, köy mezarlığında toprağa verildi.

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