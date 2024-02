Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine 2'şer yıla kadar hapis istemi ZONGULDAK'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak'ın (68) da yaralandığı okul servisi kazasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının ihale şartnamesinde talep edilen belgeleri incelemedikleri, gerekli sorgulamaları yapmadıkları ve gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi. Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı öğrenci servisi midibüsü, kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirazlar sonrası tutuklanan Bayrak ile Ramazan Atmaca, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası ayrıca Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Şube Müdürü Mustafa Yılmaz da görevden alındı.KUSURLU OLDUKLARI BELİRLENDİOlayın ardından haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için aileler, itiraz etti. İtirazın kabulünün ardından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz (46), Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B. (42) hakkında 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi. Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K. (39) hakkında da servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi. BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİKazanın ardından görevlendirilen bilirkişi heyeti, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünde gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' değerlendirmesini savcılığa bildirdi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A. (38) hakkında soruşturma izni verildi. S.A.'nın 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, toplam 7 kamu görevlisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

