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        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti

        ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışan madenci Baykul Sağlam (44), hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. Maden işçisine TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. İşçi, daha sonra maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan madencinin yakınları ve iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 01:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:15
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        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti
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        ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışan madenci Baykul Sağlam (44), hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. Maden işçisine TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. İşçi, daha sonra maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan madencinin yakınları ve iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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