Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışan madenci Baykul Sağlam (44), hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. Maden işçisine TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. İşçi, daha sonra maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan madencinin yakınları ve iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 01:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:15 facebook

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