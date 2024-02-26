AK Parti Milletvekili Bozkurt'tan Yeşiltepe-Kepez kara yolunda inceleme

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeşiltepe-Kepez kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kentte ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı kara yolunu inceleyen Bozkurt, kavşakları ve güzergahı kontrol ederek yapılabilecek çalışmaları yetkililerle görüştü.

Bozkurt'a, Karayolları 15. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kepez Mahallesi Muhtarı Baki Karaarslan, Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk, Kavaklık Mahallesi Muhtarı Nazip Kaplan ve ilçe yöneticileri eşlik etti.