Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak ölen çocuk defnedildi

        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak ölen çocuk defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta dün yolda yürürken, Gültekin T'nin (20) kullandığı 67 ABG 538 plakalı kamyonetin açılan kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Yasin D'nin cenazesi, yakınlarınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Cenazesi Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'ne getirilen Yasin D. için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Yasin D'nin cenazesi, kılınan namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un da katıldığı cenaze töreninde, Yasin D'nin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

        Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Savaşın 2. yılında Zelenskiy'den açıklama
        Savaşın 2. yılında Zelenskiy'den açıklama
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü
        Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü
        Ailesine destek için odun taşıyan Yasin, kamyonet kasası ile duvar arasında...
        Ailesine destek için odun taşıyan Yasin, kamyonet kasası ile duvar arasında...
        Kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı
        Kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı
        CHP'li Yavuzyılmaz: İliç'te daha önce de kayma oldu, AK Parti gizledi
        CHP'li Yavuzyılmaz: İliç'te daha önce de kayma oldu, AK Parti gizledi
        CHP Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Ertürk adaylıktan çekildi
        CHP Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Ertürk adaylıktan çekildi
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta seçim irtibat bürosu açılışında konuştu: