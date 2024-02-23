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        CHP'li Yavuzyılmaz: İliç'te daha önce de kayma oldu, AK Parti gizledi

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasının Türkiye'nin en büyük çevre felaketi olduğunu belirterek, "27 Mart 2022 tarihinde de AK Parti'nin gizlediği, kamuoyuna açıklamadığı bu felaketin şu anda gerçekleştiği, aynı yığın liçi sahasında daha önce de bir kaymanın olduğunu tespit ettik. Bu kaymanın nerede olduğu, hangi katlar arasında olduğu belli çünkü malzemeleri kat kat istifliyorlar. Buradan alınması gereken derslerin alınmasına bu konuyu gizleyerek engel olan AK Parti, 13 Şubat tarihinde gerçekleşen bu büyük felaketin de taşlarını bizzat döşemiş oldu" dedi. CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, partisinin Devrek ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Yavuzyılmaz, açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasını çevre felaketi olarak niteleyen Yavuzyılmaz, "İçinde kimyasal atıkların bulunduğu 'yığın liç'i adı verilen dev bir kütlenin kayması ve doğaya saçılmasıyla birlikte Türkiye, tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini yaşadı. Bu bir toprak kayması değil. Doğal bir afet de değil. Burada kimyasal içerikleri devasa bir malzemenin istiflenmesiyle birlikte oluşturulan yapay dağ bir çamur deryası olarak aktı ve şu anda da toprakla temas halinde olduğu için yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. 9 işçimiz de bu göçüğün altında kaldı. Defalarca kez uyarmamıza rağmen CHP'li milletvekilleri, STK'lar, çevre dernekleri 'bu altın maden ocağıyla ilgili 2'nci bir Çernobil faciası yaşanabilir' demesine rağmen AK Parti buradaki altın madeni işleten şirkete yol verdi. Hemen hızla izinlerini imzaladı ve neticede kontrolsüz bir çalışmanın sonucunda vahşi madencilikle büyük bir felaket Türkiye'nin başına geldi" dedi. 'KİMSAYAL ATIKLAR 9 İLİMİZİ ETKİLİYOR' Kimyasal atıkların Fırat Nehri'ne karışarak 9 il ve 3 ülkeyi etkilediğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Toprak altından Fırat Nehri'ne şu anda karışmaya devam eden bu kimyasal atıklar, siyanürler, sülfürik asitler ve ağır metaller, Fırat Nehri'nin içinden geçen 9 ilimizi etkiliyor. Diğer taraftan 3 ülkeden geçip Basra Körfezi'nde denize dökülüyor. Bu şirketin yaptığı ihlaller neticesinde AK Parti bir dönem burada bu şirkete 16 milyon lira ceza kesildiğini ifade etmişti. Ancak 2022 yılında kestiğini söylediği bu 16 milyon cezadan sadece aylar sonra bu şirkete 7 milyon 218 bin dolar vergi, ceza, faiz indirimi yaptı. Bunu belgeleriyle açıkladık. Yani 16 milyon lira ceza kesiyor. Diğer cebine de 222 milyon lira para koyuyor" diye konuştu. 'AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE TOPRAK KAYMIŞ' İliç'teki sahada daha önce de toprak kayması olduğuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazısını sosyal medya hesabından paylaştığını ifade eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:  "27 Mart 2022 tarihinde de AK Parti'nin gizlediği, kamuoyuna açıklamadığı bu felaketin şu anda gerçekleştiği, aynı yığın liçi sahasında daha önce de bir kaymanın olduğunu tespit ettik. Bu kaymanın nerede olduğu, hangi katlar arasında olduğu belli çünkü malzemeleri kat kat istifliyorlar. Buradan alınması gereken derslerin alınmasına bu konuyu gizleyerek engel olan AK Parti, 13 Şubat tarihinde gerçekleşen bu büyük felaketin de taşlarını bizzat döşemiş oldu." 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 19:35
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        CHP'li Yavuzyılmaz: İliç'te daha önce de kayma oldu, AK Parti gizledi
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        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasının Türkiye’nin en büyük çevre felaketi olduğunu belirterek, "27 Mart 2022 tarihinde de AK Parti'nin gizlediği, kamuoyuna açıklamadığı bu felaketin şu anda gerçekleştiği, aynı yığın liçi sahasında daha önce de bir kaymanın olduğunu tespit ettik. Bu kaymanın nerede olduğu, hangi katlar arasında olduğu belli çünkü malzemeleri kat kat istifliyorlar. Buradan alınması gereken derslerin alınmasına bu konuyu gizleyerek engel olan AK Parti, 13 Şubat tarihinde gerçekleşen bu büyük felaketin de taşlarını bizzat döşemiş oldu" dedi. CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, partisinin Devrek ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Yavuzyılmaz, açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 13 Şubat’ta Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasını çevre felaketi olarak niteleyen Yavuzyılmaz, "İçinde kimyasal atıkların bulunduğu ‘yığın liç’i adı verilen dev bir kütlenin kayması ve doğaya saçılmasıyla birlikte Türkiye, tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini yaşadı. Bu bir toprak kayması değil. Doğal bir afet de değil. Burada kimyasal içerikleri devasa bir malzemenin istiflenmesiyle birlikte oluşturulan yapay dağ bir çamur deryası olarak aktı ve şu anda da toprakla temas halinde olduğu için yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. 9 işçimiz de bu göçüğün altında kaldı. Defalarca kez uyarmamıza rağmen CHP’li milletvekilleri, STK'lar, çevre dernekleri ‘bu altın maden ocağıyla ilgili 2’nci bir Çernobil faciası yaşanabilir’ demesine rağmen AK Parti buradaki altın madeni işleten şirkete yol verdi. Hemen hızla izinlerini imzaladı ve neticede kontrolsüz bir çalışmanın sonucunda vahşi madencilikle büyük bir felaket Türkiye'nin başına geldi" dedi. 'KİMSAYAL ATIKLAR 9 İLİMİZİ ETKİLİYOR' Kimyasal atıkların Fırat Nehri’ne karışarak 9 il ve 3 ülkeyi etkilediğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Toprak altından Fırat Nehri'ne şu anda karışmaya devam eden bu kimyasal atıklar, siyanürler, sülfürik asitler ve ağır metaller, Fırat Nehri'nin içinden geçen 9 ilimizi etkiliyor. Diğer taraftan 3 ülkeden geçip Basra Körfezi'nde denize dökülüyor. Bu şirketin yaptığı ihlaller neticesinde AK Parti bir dönem burada bu şirkete 16 milyon lira ceza kesildiğini ifade etmişti. Ancak 2022 yılında kestiğini söylediği bu 16 milyon cezadan sadece aylar sonra bu şirkete 7 milyon 218 bin dolar vergi, ceza, faiz indirimi yaptı. Bunu belgeleriyle açıkladık. Yani 16 milyon lira ceza kesiyor. Diğer cebine de 222 milyon lira para koyuyor" diye konuştu. 'AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE TOPRAK KAYMIŞ' İliç’teki sahada daha önce de toprak kayması olduğuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısını sosyal medya hesabından paylaştığını ifade eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:  "27 Mart 2022 tarihinde de AK Parti'nin gizlediği, kamuoyuna açıklamadığı bu felaketin şu anda gerçekleştiği, aynı yığın liçi sahasında daha önce de bir kaymanın olduğunu tespit ettik. Bu kaymanın nerede olduğu, hangi katlar arasında olduğu belli çünkü malzemeleri kat kat istifliyorlar. Buradan alınması gereken derslerin alınmasına bu konuyu gizleyerek engel olan AK Parti, 13 Şubat tarihinde gerçekleşen bu büyük felaketin de taşlarını bizzat döşemiş oldu." 

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