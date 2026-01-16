Habertürk
        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu

        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu

        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 16.01.2026 - 20:33 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:33
        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kapatılacağı ya da özelleştirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kurumun devlet desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

        Kentin hem doğal gaz hem de kömür açısından ülkenin önemli enerji merkezi olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının temel hedefinin yer altındaki enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak olduğunu belirtti.

        Çolakoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince 7 Nisan 2025’te yapılan denetimlerde geçmiş yıllarda da gündeme gelen hususların tekrar raporlandığını anımsattı.

        İtirazlar üzerine 7 Ocak 2026'da aynı müesseselerde yeniden denetim yapıldığını aktaran Çolakoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu üç müessesede (Kozlu, Karadon, Üzülmez) yapılan denetimlerde yine mevzuata dayalı farklı görüş ortaya çıkmış ve bu konu mahkemeye başvurma süreciyle şu anda neticelendirilmiştir. Adalet idaremiz, yargımız, mahkemelerimize yapılan başvurular sonucunda bilirkişi heyeti oluşturulacak. Bilirkişinin yaptığı çalışmalar, düzenlediği raporlar çerçevesinde karar verilecektir, hayırlı sonuç çıkacağına inanıyoruz. Kesinlikle TTK'de, yer altı madenlerinde bir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemeyiz. Burada 'bir eksiklik var' algısı oluşturuluyor. Kesinlikle eksiklik yoktur."

        Çolakoğlu, müesseselerde üretimin durmasının temel sebebinin mevzuattan kaynaklı farklı bakış açısı olduğunu vurgulayarak, "Şu anda 'TTK'de üretim, çalışma durdu' gibi bir durum da mevcut değildir. Burada TTK'de çalışan arkadaşlarımız var. TTK'de gelecekte bir sıkıntıya sebep vermemesi için yine güvenlik, teknik anlamda çalışmalar devam etmektedir. Bizlerin amacı yargıyı takip etmek, yargı sonucunu beklemek.” ifadelerini kullandı.


        Yerli ve milli doğal kaynakları, madenleri enerjiye kazandıracaklarını dile getiren Çolakoğlu, bunun için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

        - "Daha fazla üretimimizi nasıl artırırız, bunun peşinde olmamız lazım"

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da TTK'nin kapatılacağı ve özelleştirileceği yönündeki söylemlerin yıllardır gündeme geldiğini, buna rağmen son yıllarda binlerce işçi alımı yapıldığının altını çizdi.

        Türkiye'de elde edilen enerjinin üçte ikisinin kömürden karşılandığını, kömürün kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu vurgulayan Avcı, "Nasıl daha fazla üretimimizi artırırız, bunun peşinde olmamız lazım. Hakikaten burada bizim için öncelik can, insan faktörü." diye konuştu.

        Yeni ekipmanların da kuruma kazandırılacağını belirten Avcı, "Yakında açıklayacağımız çok önemli ve dünyada Polonya'da, Almanya'da, Amerika'da uygulanan yine güvenliğimizi özellikle grizu patlamasında yüzde 98 kademesine taşıyacak tedbir anlamında bir yeniliği daha TTK'mize kazandırıyoruz. Bunun görüşmelerini yaptık. İnşallah mart ayı itibarıyla bu bahsettiğim aletler de gelecek. Zonguldak ve TTK'ye sınıf atlatacak bir çalışmaya da imza attığımızı buradan belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ise TTK'nin bundan sonraki süreçte de üretime devam edeceğini, üretimini ve işçi kapasitesini artıracağını kaydetti.

