Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir ev için geçici tahliye kararı verildi

        Zonguldak'ta heyelan sonucu zarar gören ev için geçici tahliye kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:36 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir ev için geçici tahliye kararı verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta heyelan sonucu zarar gören ev için geçici tahliye kararı alındı.

        Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde, 12 Ocak'ta kentte etkili olan sağanağın ardından toprak zeminde kayma meydana geldi.

        Yağışların devam etmesiyle heyelanın artması üzerine Zonguldak Belediyesi ile AFAD ekiplerine bilgi verildi.

        AFAD ekipleri, bölgede yeniden inceleme yaparak risk değerlendirmesinde bulundu.

        Çalışmaların ardından, heyelan nedeniyle zarar gören 2 katlı evin geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

        Evde yaşayan 8 kişi, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

        Ev sakinlerinden Muhammet Kulluk, gazetecilere, sağanağın ardından evin kaymaya başladığını ve durumu AFAD'a bildirdiklerini söyledi.

        Kulluk, "Bahçe vardı, o kaydı. Duvar çekmiştik hatta buraya. Duvarı da aldı götürdü." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı
        Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı
        3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü
        3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü
        Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi
        Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi
        Minik öğrenciler su verimliliği ve sıfır atık projelerini sergiledi
        Minik öğrenciler su verimliliği ve sıfır atık projelerini sergiledi
        Çaycuma'da öğrenciler karnelerini kaymakam Kaya'nın elinden aldı
        Çaycuma'da öğrenciler karnelerini kaymakam Kaya'nın elinden aldı
        İl birincisi takım, kupayı Kaymakam Şıktaş'a götürdü
        İl birincisi takım, kupayı Kaymakam Şıktaş'a götürdü