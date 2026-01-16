Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir ev için geçici tahliye kararı verildi

Zonguldak'ta heyelan sonucu zarar gören ev için geçici tahliye kararı alındı.



Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde, 12 Ocak'ta kentte etkili olan sağanağın ardından toprak zeminde kayma meydana geldi.



Yağışların devam etmesiyle heyelanın artması üzerine Zonguldak Belediyesi ile AFAD ekiplerine bilgi verildi.



AFAD ekipleri, bölgede yeniden inceleme yaparak risk değerlendirmesinde bulundu.



Çalışmaların ardından, heyelan nedeniyle zarar gören 2 katlı evin geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.



Evde yaşayan 8 kişi, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.



Ev sakinlerinden Muhammet Kulluk, gazetecilere, sağanağın ardından evin kaymaya başladığını ve durumu AFAD'a bildirdiklerini söyledi.



Kulluk, "Bahçe vardı, o kaydı. Duvar çekmiştik hatta buraya. Duvarı da aldı götürdü." dedi.

