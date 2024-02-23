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        CHP Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Ertürk adaylıktan çekildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı gösterdiği Cevdet Ertürk, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:25
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        CHP Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Ertürk adaylıktan çekildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı gösterdiği Cevdet Ertürk, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

        Ertürk, yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmesine yönelik dilekçeyi İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiğini belirtti.

        Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan Ertürk, "Genel sağlık sıkıntılarımdan ötürü, adaylıktan çekilmek zorunda kaldım. Bu süreci devam ettiremeyeceğim. İki gündür kalp spazmı geçirdim, biraz sıkıntılıyım. O yüzden çekilme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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