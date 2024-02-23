CHP Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Ertürk adaylıktan çekildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı gösterdiği Cevdet Ertürk, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı gösterdiği Cevdet Ertürk, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.
Ertürk, yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmesine yönelik dilekçeyi İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiğini belirtti.
Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan Ertürk, "Genel sağlık sıkıntılarımdan ötürü, adaylıktan çekilmek zorunda kaldım. Bu süreci devam ettiremeyeceğim. İki gündür kalp spazmı geçirdim, biraz sıkıntılıyım. O yüzden çekilme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
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