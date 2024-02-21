Büşra'nın hayatını kaybedip, 18 öğrencinin yaralandığı kazada sürücünün kalp krizi raporu bekleniyor ZONGULDAK'ta, 2022 yılında öğrenci Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili, servis midibüsü sürücüsü Fikret Bayrak (68), firma sahibi Ramazan Atmaca (34) ile babası Müslüm Atmaca'nın (69) tutuksuz yargılandığı davada, ölen öğrencinin annesi Oya Akın, ağlayarak tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasını istedi. Duruşma, sürücü Fikret Bayrak'ın kalp krizini kazadan önce mi, yoksa sonra mı geçirdiğini tespit edecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verildi. Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada öğrenci Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yapılan itirazlar üzerine Bayrak ve Ramazan Atmaca daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'DIŞARIDA ELİ KOLU SERBEST GEZMEMELİ' Olayla ilgili açılan davanın 2'nci duruşması Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi polis ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi alırken, tutuksuz yargılanan 3 sanık tedbir amacıyla tutuklu girişinden adliye binasına alındı. Duruşma salonunda kazadan yaralı kurtulan 4 öğrenci, şikayetçi ailelerden 7 kişi ve tutuksuz 3 sanık ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen, kazada ölen öğrencinin annesi Oya Akın ağlayarak konuşabildi. Akın, "Mesleği tamircilik olan bir insanın arabası neden yıkık dökük, koltukları sağlam değil? Ben onun yüzünden kızımı kaybettim. Dışarıda eli kolu serbest gezmemeli. Benim biricik kızım gitti, tutuklansın" dedi. Bu esnada söz almadan konuşarak müdahale etmeye çalışan babaanne Hanife Akın, düzeni bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Oya Akın ise şikayetçi ve davacı olduğunu söyleyen eşi Yücel Akın'ın omzuna başını yaslayıp bir süre daha ağlamaya devam etti. 'TANGIR TUNGUR SESLER GELDİĞİNİ DUYDUM' Kazadan yaralı kurtulan Yiğit Özpamuk'un tanık olarak dinlenen babası Olcay Özpamuk, oğlunun servis aracının sürekli arıza çıkardığını anlattığını söyledi. Öğrenci servis aracının aynı zamanda taşeron işçileri de taşıdığını gördüğünü belirten Özpamuk, "Çocuğum sürekli eski olduğunu, sesler çıkardığını anlatıyordu. Sabah işe giderken araba yanımdan geçerken tangır tungur sesler geldiğini de kendim duydum. Ayrıca sabah işe giderken servis aracının öğrencilerden önce taşeron işçileri taşıdığını görüyordum. Daha sonra öğrencileri topluyordu. Ben servisi gördüğümde, yetişmek için çok hızlı sürüyordu" diye konuştu. 'DİLEKÇE YAZMIŞTIM, SONUÇ GELMEDİ' Servisin daha önce kazaya karıştığını ve aracın değiştirilmesi için okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdiğini anlatan Özpamuk, "Okul yönetimi ilgilenmedi bunun üzerine ilçe milli eğitime servisin eski olduğuna ve uygun olmadığına dair dilekçe yazmıştım. Sonuç gelmedi. Yeni eğitim öğretim yılında da aynı servisi verdiler ve kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı. ANLATILANLAR KAZADAN ÖNCE OLMUŞ İşçilerin taşınması ve diğer kaza iddiasına cevap veren sanık Ramazan Atmaca, "Davanın konusu olay 2022 yılı aralık ayında oldu. Bu tarihten önceki kaza 2020 yılında oldu. Aslında kaza da yapmadı, araç karda 1 metre kaydı. Taşeron işçilerin taşınması da 2020 yılına aittir. Okul saatleri ile işçi saatleri çakışmamaktadır. Olay tarihinde taşeron işçi taşınmıyordu. Aracın hızlı gitmesi söz konusu değildir. Araçta yol kameraları mevcuttur, oradan da bakılabilir" dedi. GÜVENLİK ÖNLEMİ Duruşmada sanıkların tutuksuzluk halinin devamına ve dinlenilmeyen mağdurların dosyaya yenilik katmayacağından dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilerek, sürücü Fikret Bayrak'ın kazadan önce mi sonra mı kalp krizi geçirdiğini belirleyecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın ardından sanıklar, güvenlik gerekçesiyle tutuklu girişinden çıkarıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL