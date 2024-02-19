Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta maden suçları soruşturma bürosu kuruldu; Türkiye'de ilk

        ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının sıklıkla yaşanması nedeniyle, olayların daha iyi soruşturulması amacıyla 'Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi. Türkiye'nin önemli kömür madeni ocaklarını barındıran Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek. Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta maden suçları soruşturma bürosu kuruldu; Türkiye'de ilk
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının sıklıkla yaşanması nedeniyle, olayların daha iyi soruşturulması amacıyla 'Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi. Türkiye'nin önemli kömür madeni ocaklarını barındıran Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek. Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta iki katlı evde yangın; yardım kömürünün patladığı iddiası
        Zonguldak'ta iki katlı evde yangın; yardım kömürünün patladığı iddiası
        Zonguldak'ta çıkan yangında iki ev zarar gördü
        Zonguldak'ta çıkan yangında iki ev zarar gördü
        Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan sanığa verilen haksız tahrik in...
        Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan sanığa verilen haksız tahrik in...
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (3)
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (3)
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (2)
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (2)
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek
        Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek