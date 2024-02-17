Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (3) BAKANTUNÇ CHP'NİN SEÇİM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki partisinin yemeğinin ardından esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer ve beraberindekiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim ofisi önünde mevut Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile karşılaştı. Bakan Tunç, Posybıyık'a hitaben, "Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem" dedi. Posbıyık ise "Yok, biz yerimizdeyiz. Onlarla birlikte çalışacağım İbrahim Sezer'i de başkan yardımcısı yapacağım" cevabını verdi. Bakan Tunç daha sonra CHP'nin seçim bürosunu ziyaret ederek çalışmalarında kolaylık diledi. Seçim ofisinde yapılan sohbette Bakan Tunç, "Adaylar için bayram günü gibi, yoğun ve yorucu bir tempo oluyor." dedi. Posbıyık, "Adayların hepsi değerli insanlar. Burada seçim belli bir seviyede gider, kötü şeyler olmaz. Çünkü bütün adaylar birbirini tanıyor. Hepsi çok değerli arkadaşlarımız. Ben de onların ağabeyleriyim. Onlara yol göstereceğim beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ise "evet inşallah" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:00 facebook

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