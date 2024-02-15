Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Karadeniz Ereğli Belediyesinde ek toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 911 işçiyi ilgilendiren ek toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Ereğli Belediyesinde ek toplu iş sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 911 işçiyi ilgilendiren ek toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye işçisine ek zam yapmak için sendika yetkililerini davet ettiklerini belirtti.

        Durum değerlendirmesinin ardından çalışana hakkını vermek için harekete geçtiklerini kaydeden Posbıyık, şunları söyledi:

        "31 Aralık 2023'teki yevmiyelere yüzde 71 zam yaptık. Yemek parasını günlük 80 liradan 155 liraya çıkardık. Sosyal paket ücretini 1500 liradan, 6 bin liraya çıkardık. Böylece vasıfsız, kıdemsiz bir işçinin aralık ayındaki maaşına göre yüzde 93 oranında artışla sendika aidatı kesildikten sonra net eline geçen ücret 30 bin 515 lira olmuştur. Diğer sosyal mali haklar hariçtir. Daimi işçilerin yemek parasını aynı oranda artırdık. Sosyal paket adı altında 1 Mart 2024'ten geçerli olmak üzere, 2 bin lira brüt verdik."

        Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu da çok güzel bir sözleşmeye imza attıklarına belirtti.

        Konuşmaların ardından ek toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler

        Benzer Haberler

        Minibüsün çarptığı trafik polisi yaralandı
        Minibüsün çarptığı trafik polisi yaralandı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
        Kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi
        Kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 87 gündür...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 87 gündür...
        Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı
        Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı