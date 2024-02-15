Karadeniz Ereğli Belediyesinde ek toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 911 işçiyi ilgilendiren ek toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye işçisine ek zam yapmak için sendika yetkililerini davet ettiklerini belirtti.

Durum değerlendirmesinin ardından çalışana hakkını vermek için harekete geçtiklerini kaydeden Posbıyık, şunları söyledi:

"31 Aralık 2023'teki yevmiyelere yüzde 71 zam yaptık. Yemek parasını günlük 80 liradan 155 liraya çıkardık. Sosyal paket ücretini 1500 liradan, 6 bin liraya çıkardık. Böylece vasıfsız, kıdemsiz bir işçinin aralık ayındaki maaşına göre yüzde 93 oranında artışla sendika aidatı kesildikten sonra net eline geçen ücret 30 bin 515 lira olmuştur. Diğer sosyal mali haklar hariçtir. Daimi işçilerin yemek parasını aynı oranda artırdık. Sosyal paket adı altında 1 Mart 2024'ten geçerli olmak üzere, 2 bin lira brüt verdik."

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu da çok güzel bir sözleşmeye imza attıklarına belirtti.

Konuşmaların ardından ek toplu iş sözleşmesi imzalandı.