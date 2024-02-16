32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ZONGULDAK'ta cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Yantemur (47), yakalandı. Zonguldak'ta 5 ayrı hırsızlık suçundan yargılanırken tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Serkan Yantemur hakkında geçen yıl şubat ayında 32 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Firari Yantemur hakkında arama kararı çıkarıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması çalışması başlattı. Ekipler, Yantemur’u sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi, işlemlerinin ardından tekrar polis merkezine götürüldü.

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