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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:28
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'e ziyarette bulundu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu'nun da eşlik ettiği ziyarette Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Özölçer, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.

        Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Başkan Bozkurt'tan "Sevgililer Günü" mesajı

        Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozkurt, mesajında, sevgiden uzak yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkmanın doğanın gelişim yasasına aykırı olduğunu belirtti.

        Ülkede ve dünyada yaşanan sorunların en temel nedeninin, insanlığın sevgi ikliminden uzaklaşmış olmasından kaynaklandığını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Doğaya ve onun koyduğu yasallıklara saygıyla, sevgiyle değil, günlük çıkarlarla yaklaşıldığı için dokusu bozuluyor. İnsanlar birbirine sevgiyle yaklaşmadığı, ilişkilerini sevgiyle düzenleyemediği için kişisel çekişmeler, dinsel, etnik çatışmalar oluyor. Zaman zaman yaşama arzumuzu elimizden alan insani acıları tüketmenin biricik yolu da sevgiden geçiyor. Sevgi ve hoşgörünün bir ömür boyu yaşamınıza renk katması ve her daim sevdiklerinizle birlikte yaşamanız dileğiyle gönlü sevgiden geçen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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