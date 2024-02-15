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        Minibüsün çarptığı trafik polisi yaralandı

        ZONGULDAK'ta, kavşakta trafiği düzenleyen trafik polisi O.K.A., bir minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kentin işlek ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 67 EL 237 plakalı minibüs, kavşakta trafik düzenlemesi yapan trafik polisi O.K.A.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, daha sonra ayağa kalkan polis memuru arkadaşlarından yardım istedi. Bölgedeki diğer polisler de kavşağa gelirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polisten özür dileyen Mehmet A. kaza anında başka bir şeyle uğraştığını ve polisi görmediğini söyledi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:35
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        Minibüsün çarptığı trafik polisi yaralandı
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        ZONGULDAK'ta, kavşakta trafiği düzenleyen trafik polisi O.K.A., bir minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kentin işlek ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 67 EL 237 plakalı minibüs, kavşakta trafik düzenlemesi yapan trafik polisi O.K.A.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, daha sonra ayağa kalkan polis memuru arkadaşlarından yardım istedi. Bölgedeki diğer polisler de kavşağa gelirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polisten özür dileyen Mehmet A. kaza anında başka bir şeyle uğraştığını ve polisi görmediğini söyledi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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