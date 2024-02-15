Minibüsün çarptığı trafik polisi yaralandı
ZONGULDAK'ta, kavşakta trafiği düzenleyen trafik polisi O.K.A., bir minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kentin işlek ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 67 EL 237 plakalı minibüs, kavşakta trafik düzenlemesi yapan trafik polisi O.K.A.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, daha sonra ayağa kalkan polis memuru arkadaşlarından yardım istedi. Bölgedeki diğer polisler de kavşağa gelirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polisten özür dileyen Mehmet A. kaza anında başka bir şeyle uğraştığını ve polisi görmediğini söyledi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ZONGULDAK'ta, kavşakta trafiği düzenleyen trafik polisi O.K.A., bir minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kentin işlek ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 67 EL 237 plakalı minibüs, kavşakta trafik düzenlemesi yapan trafik polisi O.K.A.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, daha sonra ayağa kalkan polis memuru arkadaşlarından yardım istedi. Bölgedeki diğer polisler de kavşağa gelirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polisten özür dileyen Mehmet A. kaza anında başka bir şeyle uğraştığını ve polisi görmediğini söyledi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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