Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine bir kahvehanede yaptıkları kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

        Ekiplerce iskambil kartları ile kumarda kullanılan 980 liraya el konuldu.

        Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ormanlık alanda devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta ormanlık alanda devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
        'Patpat' devrildi; 1 ölü
        'Patpat' devrildi; 1 ölü
        Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
        Alkollü halde kaza yapıp, diğer sürücülere silah çeken ALO 170 koordinatörü...
        Alkollü halde kaza yapıp, diğer sürücülere silah çeken ALO 170 koordinatörü...