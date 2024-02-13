Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine bir kahvehanede yaptıkları kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.
Ekiplerce iskambil kartları ile kumarda kullanılan 980 liraya el konuldu.
Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, 6 kişiye idari para cezası uyguladı.
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