Zonguldak'ta ormanlık alanda devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının ormanlık alanda devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının ormanlık alanda devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Cemal Ç. (52) idaresindeki tarım aracı, Gümeli beldesi Kale Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cemal Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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