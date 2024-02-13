ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.