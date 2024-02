Çocukken cinsel istismarına uğradığını iddia ettiği köylüsünü öldüren sanık: Hayatımı mahvetti ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 10 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği köylüsü Ali Genç'i (78) kafasına 7 kez keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz (28) ilk duruşmada, "Benim hayatımı mahvetti. Benim 10 yaşımdan bu yana hayatımı mahveden bu adamdan neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor" dedi. Mahkeme heyeti, 'canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından ise 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Canbaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Olay, 5 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç'i hareketsiz bulup 112 Acil'i arayarak ihbarda bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler Ali Genç'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan torun E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı. Antalya'da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Canbaz, Zonguldak'a getirilerek cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Canbaz hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Canbaz'ın ifadelerinde kendisini azmettirdiğini öne sürdüğü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.K. hakkında da müşterek fail olduğu gerekçesiyle aynı suçlardan dava açıldı. KAPALI DURUŞMA TALEP EDİLDİ Sanıklar Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık Fikret Canbaz ve tutuksuz yargılanan O.K. ile Ali Genç'in oğlu Muhammet Genç ve taraf avukatları hazır bulundu. Fikret Canbaz'ın avukatı, müvekkilinin 10-12 yaşlarındayken Ali Genç tarafından cinsel istismara uğradığı için cinayeti işlediğini ve duruşmada küçük bir çocukmuş gibi ifade vereceğini belirterek, duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, atılı suçların genel ahlakı veya kamu güvenliğini etkilemediği gerekçesiyle 'kapalı duruşma' talebini reddetti. 'PARA İÇİN YAPMADIM' Önceki ifadelerinde ailesinin gerçeği bilmesinden korktuğu için yalan söylediğini öne süren Canbaz, "Ben ailemin maktulün beni taciz ettiğini öğrenmesinden korktum. Daha önceki ifadelerimde bu işi para için yapmış olduğumu söylemiştim. Ancak bu işi para için yapmadım. Para için yapsam şu anki ekonomik koşullarda önemli bir para olan bin 700 euro parayı alırdım. Bölgeyi çok iyi tanımam göz önünde bulundurulduğunda cesetten kurtulmam maktulü öldürebilmem kadar kolaydı. Benim tek pişmanlığım Allah'a bırakmadan kendim almamdır. Benim hayatımı mahvetti. 10 yaşımdan bu yana hayatımı mahveden bu adamdan neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor" dedi. CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINI ANLATTI Nasıl cinsel istismara uğradığı sorulan Canbaz, "10 yaşlarındaydım Ali Genç'in evinin önünde oyun oynuyordum. Ali Genç yanıma geldi. Çocuk olmama rağmen dün gibi hatırlıyorum. Bana ne yaptığımı sordu, ben de oyun oynadığımı söyledim. Bana gel içeride oyna diyerek evin içine çağırdı. Bana sonrasında Almanya'dan getirdiği hediye ve çikolatalardan verdi. Benim mahrem yerlerime dokunmaya başladı. Çırılçıplak üzerimi soydu. Mahrem yerlerimi elledi. Bu durum 13-14 yaşına kadar devam etti. 15-16 yaşına geldiğimde bu adamın bana yaptığı şeylerin insanlık dışı olduğunu düşündüm. Yaptıkları kabusum olmaya başladı" diye konuştu. 'BENİ BIRAK, BEN BÜYÜDÜM Olay günü köye gittiğinde Ali Genç'in kendisini eve davet ettiğini öne süren Canbaz, "Bana tekrar eve gidelim diye teklifte bulundu. Beraber eve girdik karnımın aç olup olmadığını sordu. Ben gitmek istiyorum dedim. Benden üstümü çıkarmamı istedi, ellemeye başladı. Ben de 'Ali amca beni bırak, ben büyüdüm' dedim. Bırakmadı. Mutfaktaydık ben salona doğru yürüdüğümde kendisi arkamdan geldi. Salon kapısının önünde arbede oldu. Oradaki keserle başına vurdum. Uyuşturucu madde etkisi altındaydım kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Ev kapısı kitli olduğu için yere düşen anahtarı aldım. Telefonu alma sebebim ambulansı aramaktı telefonu açamadığım için ambulansı arayamadım" dedi. 'BOYLU POSLU ADAMSIN NİYE KORKTUN Mahkeme başkanı, Ali Genç'ten korktuğu için olay günü evden ayrılmadığını söyleyen Canbaz'a, 'Boylu poslu adamsın niye korktun?' diye sordu. Canbaz ise "Korkmamın sebebi çocukluğumda yaşadığım travmalardı, pişmanım" diye cevap verdi. Tutuksuz sanık O.K. ise suçlamaların tamamını reddederek, olayla ilgisi olmadığını belirtti. 'EŞİ VE ÇOCUKLARI KENDİSİYLE İLİŞKİYİ KESMİŞLERDİR' 'Öldürülen Ali Genç'in çocuklara yönelik cinsel eylemleri olduğunu öne süren Fikret Canbaz'ın avukatı, "Maktulün eşi ve çocukları kendisiyle ilişkiyi kesmişler. Sebebi ise özellikle küçük yaştaki çocuklara özellikle erkek çocuklara getirdiği çikolata ve oyuncaklarla çocukları ikna ederek cinsel hareketlerde bulunduğu eşi ve çocukları tarafından bilinmektedir. Bu sebeple ilişki ve irtibatı kesmişlerdir. Bu hususun mahkemede tespit edilmesini talep ederiz" diye konuştu. Duruşma, avukatların savunma beyanlarını ve delillerini bildirmeleri için ileri bir tarihe ertelenirken Fikret Canbaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

