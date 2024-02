Bakan Tunç: 387 hakim ve savcı ile ilgili dosyalar yeniden incelenecek (2) ALAPLI'DASTK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Zonguldak ziyaretleri kapsamında Alaplı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her bir köşesi yatırım hamleleriyle, hizmet siyasetiyle donatıldı. Bu da inşallah kesintisiz devam edecek. Türkiye'de özellikle AK Parti öncesi demokrasinin standartlarıyla bugünkü standartlarını karşılaştırdığımızda arada çok büyük fark var. Bir vesayetçi anlayışı tarihe gömdük, darbeci anlayışı milletimizin desteğiyle tarihe gömdük, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Ülkemizi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturmanın gayreti içerisinde olduk. İnşallah yeni anayasa hedefimizle bu yüksek standartlı demokrasiyi, milletimizin desteğiyle inşallah parlamentoda bu uzlaşma da sağlanırsa kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını, hukuku, insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz ve Türkiye eksenli bir dış politikayı oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden koruyarak, kadınlarımızı her türlü şiddetten koruyarak, gençlerimizi her türlü kötülükten korumak için tedbirler almaya ve Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Tunç, STK temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Alaplı ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla konuştu. 'AK PARTİ BİR MİLLET HAREKETİ' Ereğli ilçesine hareket eden Bakan Tunç, Öğretmenevi'nde partisinin düzenlediği yemeğe katıldı. Programda konuşan Bakan Tunç, Gerçek belediyeciliğin AK Parti olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "AK Parti'nin doğuş sebebi belediyecilikteki Cumhurbaşkanımızın 1994'teki başarısıdır. 1994'te İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden kurtarıldı. Havası solunamayan, çöpleri toplanmayan, çöp-çukur-çamur diye anılan bir İstanbul devralındı. O İstanbul 4,5 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde yeniden imar edildi, yaşanılır hale getirildi. İstanbul'daki kronikleşmiş sorunları çözen kişi, 'Türkiye'nin de 90'lı yıllardan beri çektiği kronikleşmiş sorunlardan Türkiye'yi de Recep Tayyip Erdoğan bir parti kurarsa o çözer' dediler. Anadolu tüm il ve ilçeleriyle beraber adeta AK Parti'nin kurulmasını sağladı. AK Parti bir millet hareketi. AK Parti masa başında 3-5 kişinin bir araya gelip bu 6'lı masa falan konuşuluyordu. 1 sene olmadı daha şimdi dağıldı o masalar. 3-5 kişinin bir araya gelip hadi bir parti kuralım da millete gidelim oy isteyelim şeklinde bir siyaset mühendisliğinin neticesinde kurulmuş bir parti değil. Bir millet hareketi." 'ÖNCELİĞİMİZ YIKILAN ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRMAK' Yeni dönemde önceliklerinin depremde yıkılan şehirleri ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Yeni dönemde birinci önceliğimiz depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Bundan sonra afetlere dirençli şehirleri oluşturmak. Afetlere dirençli şehirlerimiz, elbette ki belediyelerimizle el ele, kol kola vererek belediye başkanlarımızın şehirlerine sahip çıkarak, kentsel dönüşüm, altyapı, üstyapı, imar planları, tüm bunlar koordineli çalışmayla olacak hususlar. O nedenle belediye başkanlarımızın, özellikle 1 Nisan'dan itibaren göreve başlayacak belediye başkanlarımızın, kentlerini afetlere dayanıklı şehir yapma projelerini öne çıkaracaklar. Çünkü hükümetimizin politikası bu. Bunu da inşallah el birliğiyle bütün Türkiye genelinde gerçekleştireceğiz. Yine önce insan demeye devam edeceğiz, inşallah." diye konuştu. 'NEREDE TÜRKİYE'NİN ANA MUHALEFETİ?' Seçimlere az bir zaman kaldığına değinen Bakan Tunç, "Karşımızda muhalefet partileri darmadağınık. Cumhurbaşkanımız dün 2 miting yaptı. Bugün Trabzon, Rize, geçen hafta Tekirdağ, Zonguldak. Neredeyse 20'ye çıkacak. Bunun dışında aday tanıtım toplantıları, günde 2-3 tane toplantı. Nerede Türkiye'nin ana muhalefeti, hiç gören var mı? Bazen aday tanıtım toplantıları yapılıyor, Yanlış adayın adı anons ediliyor. Başka bir ismin eli kaldırılıyor falan böyle bir karışıklık. Şimdi bir 6'lı masa vardı. Nerede 6'lı masa? Hani bunlar Türkiye'nin yönetimine taliplerdi. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişiyi, kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Şimdi aleyhinde konuşup duruyorlar. Ve sonrasında hani siz birbirinizin yardımcısı olacaktınız? Bunlar muhalefette birliktelik sağlayamayanlar, iktidarda bunlar, öyle bir ihtimal yoktu, olsaydı ne olurdu Türkiye'nin hali? Nasıl bir kaosa sürüklenirdi" İfadelerini kullandı. 'BELEDİYE BAŞKANININ ANKARA İLE UYUMU ÖNEMLİ' Belediye bütçelerinden bahseden Bakan Tunç şöyle konuştu: "Belediyelere nüfusa göre her belediyenin nüfusuna göre merkezi hükümetten para gönderiliyor. Bazı belediye başkanları bunu verimli kullanıyor. Bazıları da maalesef çarçur edebiliyor. Bunun dışında öyle belediye başkanları oluyor ki, proje üretiyor ve o projeyi ilinin milletvekilleriyle el ele veriyor, bakanlarına gidiyor. Hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa o bakanlık da o projenin hayata geçmesi için canla başla çalışıyor. O nedenle belediye başkanının Ankara ile uyumu önemli. Evet bir parti ayrımı yapmıyoruz. Bu kesinlikle başka tarafa çekilmesin ama el ele olmak, aynı masanın etrafında toplanabilmek, birlikte proje üretip o projeyi halkın faydasına hayata geçirebilmek için de bu uyumun önemli olduğunu düşünüyoruz."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 18:37 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL