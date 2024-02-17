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        Haberler Gündem Güncel Dede ve torunu 1 gün arayla hayatını kaybetti! - Güncel haberler

        Kahreden tesadüf! Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti

        Kocaeli ve İzmir'de 1 gün arayla vefat eden 29 yaşındaki Büşra Özay ile dedesi 80 yaşındaki Abdullah Koç'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının influenza, yaşlı adamın ise çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:44
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        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
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        Kocaeli'de 1 gün arayla vefat eden dede ve torununun cenazeleri defnedildi.

        AA'da yer alan habere göre Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün 80 yaşında hayatını kaybeden Abdullah Koç ile influenza nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede dün 29 yaşında yaşamını yitiren torunu Büşra Özay için cenaze töreni düzenlendi.

        Mehmet Ali Paşa Camisi'ndeki törende, Özay'ın eşi deniz astsubay İsa Özay ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

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        Dede ve 1 çocuk annesi torununun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Koç ve Özay'ın yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ve vatandaşlar katıldı.

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        #haberler
        #kocaeli
        #abdullah koç
        #Büşra Özay

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