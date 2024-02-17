Kahreden tesadüf! Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti Kocaeli ve İzmir'de 1 gün arayla vefat eden 29 yaşındaki Büşra Özay ile dedesi 80 yaşındaki Abdullah Koç'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının influenza, yaşlı adamın ise çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:44 facebook

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