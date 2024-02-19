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        Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan sanığa verilen haksız tahrik indirimi fazla bulundu; ceza arttı

        ZONGULDAK'ta annesini döven babası Alaattin Durdu'yu (47) yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hakan Durdu'ya (25) verilen 7 yıl 1 ay hapis cezası, fazla 'haksız tahrik indirimi' yapıldığı gerekçesiyle istinafta bozuldu. Yeniden yargılama sonrası sanığın cezası, 2 yıl 4 ay artarak 9 yıl 5 ay hapis cezası oldu. Olay, 29 Haziran 2021'de Asma Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Alaattin Durdu iddiaya göre; eşi N.D.'yi (43) dövmeye başladı. Bu sırada araya giren Hakan Durdu, engellemeye çalıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba Durdu tedavisi sonrası taburcu edilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hakan Durdu hakkında 'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI Duruşmada savunma yapan Hakan Durdu, "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi Alaattin Durdu da oğlunun annesi ile tartıştığını, bu sırada 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresi, adresinin sabit olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önünde bulundurup, tahliye kararı verdi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hakan Durdu'ya eylemi 'tahrik altında' işlediği gerekçesiyle yarı oranında indirim yapılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığa takdiri indirim de uygulayarak cezasını 7 yıl 1 ay hapse çevirdi. Dosya, istinaf mahkemesine taşındı. DOSYA İSTİNAFTAN DÖNDÜ Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 'haksız tahrik'ten verilen yarı oranında indirimin fazla olduğunu belirtti. 1'inci Ceza Dairesi, 'Tüm dosya içeriği ve beyanlar incelendiğinde; sanığın, annesi N.D.'ye yönelik yaralamayı engellemeye çalışması sırasında, babasına yönelik bıçak ile gerçekleştirdiği adam öldürmeye teşebbüs eyleminde tahrik derecesinin 1/4 ile 1/2 arasında bir oran belirlenmesi gerekirken 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini sebebiyle' kararın bozulmasına karar verdi. Bozma kararının ardından Hakan Durdu, yeniden yerel mahkemede yargılanmaya başladı. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Durdu, eski savunmalarını tekrarladı. Pişman olduğunu söyleyen Durdu'ya bu kez 3'te 1 oranında haksız tahrik indirim uygulanarak cezasında artırım yapıldı. Böylece sanığın cezası, 2 yıl 4 ay artarak 9 yıl 5 ay hapis cezası oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:57
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        Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan sanığa verilen haksız tahrik indirimi fazla bulundu; ceza arttı
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        ZONGULDAK'ta annesini döven babası Alaattin Durdu'yu (47) yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hakan Durdu'ya (25) verilen 7 yıl 1 ay hapis cezası, fazla 'haksız tahrik indirimi' yapıldığı gerekçesiyle istinafta bozuldu. Yeniden yargılama sonrası sanığın cezası, 2 yıl 4 ay artarak 9 yıl 5 ay hapis cezası oldu. Olay, 29 Haziran 2021'de Asma Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Alaattin Durdu iddiaya göre; eşi N.D.'yi (43) dövmeye başladı. Bu sırada araya giren Hakan Durdu, engellemeye çalıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba Durdu tedavisi sonrası taburcu edilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hakan Durdu hakkında 'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI Duruşmada savunma yapan Hakan Durdu, "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi Alaattin Durdu da oğlunun annesi ile tartıştığını, bu sırada 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresi, adresinin sabit olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önünde bulundurup, tahliye kararı verdi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hakan Durdu'ya eylemi 'tahrik altında' işlediği gerekçesiyle yarı oranında indirim yapılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığa takdiri indirim de uygulayarak cezasını 7 yıl 1 ay hapse çevirdi. Dosya, istinaf mahkemesine taşındı. DOSYA İSTİNAFTAN DÖNDÜ Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 'haksız tahrik'ten verilen yarı oranında indirimin fazla olduğunu belirtti. 1'inci Ceza Dairesi, 'Tüm dosya içeriği ve beyanlar incelendiğinde; sanığın, annesi N.D.'ye yönelik yaralamayı engellemeye çalışması sırasında, babasına yönelik bıçak ile gerçekleştirdiği adam öldürmeye teşebbüs eyleminde tahrik derecesinin 1/4 ile 1/2 arasında bir oran belirlenmesi gerekirken 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini sebebiyle' kararın bozulmasına karar verdi. Bozma kararının ardından Hakan Durdu, yeniden yerel mahkemede yargılanmaya başladı. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Durdu, eski savunmalarını tekrarladı. Pişman olduğunu söyleyen Durdu'ya bu kez 3'te 1 oranında haksız tahrik indirim uygulanarak cezasında artırım yapıldı. Böylece sanığın cezası, 2 yıl 4 ay artarak 9 yıl 5 ay hapis cezası oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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