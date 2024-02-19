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        Zonguldak'ta çıkan yangında iki ev zarar gördü

        Zonguldak'ta çıkan yangında bir daire ile bir evin çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:13
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        Zonguldak'ta çıkan yangında iki ev zarar gördü
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        Zonguldak'ta çıkan yangında bir daire ile bir evin çatısında hasar oluştu.

        Çınartepe Mahallesi Aydın Tepe Sokak'ta Bahar D'ye (44) ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle evin üst katı kullanılmaz hale gelirken, alevler yakındaki bir evin çatısına da zarar verdi.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

        Bu arada söndürme çalışmalarını izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.

        Bahar D, gazetecilere, sobaya kömür attıktan sonra dışarı çıktığını, içeriye girdiğinde ise soba kapaklarının yukarı kalktığını ve yerlere alevlerin düştüğünü gördüğünü, kendi imkanlarıyla ateşi söndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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