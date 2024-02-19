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        Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu

        Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:44
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        Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu
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        Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

        Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

        Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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