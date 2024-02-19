Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

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