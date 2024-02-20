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        Özgecan'ın terastan düşerek ölümünde, 'mermiyle tehdit' iddiası

        ZONGULDAK'ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta'nın (28) terastan düşerek ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), 'taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulunduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini öne sürdü. Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve evin kapısını kilitleyip Ayşe Özgecan Usta'nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi. 'TEK MERMİ TEHDİT ANLAMI İÇERİR' Bartu Can Akkışla'nın Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, Usta ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin evde bulunan 'tek mermiyi' gözden kaçırdığını öne süren baba Kenan Usta, "Evde tek mermi bulunmuştu. Bu halk arasında tehdit anlamı içermektedir" dedi. Mahkeme başkanının tehdit ile ilgili başka bir delili olup olmadığı sorusuna baba Usta, "Sanık kapıları kapatmıştır. Kızım yarım saat banyoda ağlamış. Yani burada bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu merminin kızımın evde alıkonulduğu sırada, sanığın kızımı korkutmak için masa üstüne koyduğu kanaatindeyim. Delillerin incelenmesini talep ederim" diye cevap verdi. Sanık avukatı ise dosya içeriğinde Kenan Usta'nın iddialarını destekleyen delil olmadığını öne sürdü. 'DÖNEBİLMEK İÇİN PARA İSTEDİ' Duruşmada, Özgecan Usta'nın olay günü telefonla konuştuğu yengesi E.U. da tanık olarak dinlendi. E.U., Özgecan'ın psikolojisinin yerinde olduğunu ve günlük sohbet ettiklerini anlattı. Özgecan Usta'nın tanık olarak dinlenen çocukluk arkadaşı E.A. ise "Zonguldak'a gitmeden birkaç gün önce beraber kalırken, ağlayarak 'yalandan da olsa benimle evleneceğini söylemesine razıyım ama asla böyle demiyor' demişti. Sonradan öğrendiğime göre Bartu, ifadelerinde onunla evleneceğini, evlenmek istediğini söylemiş ama böyle bir şey olsaydı Özgecan bunu bana kesinlikle söylerdi. İlişkilerindeki en büyük problem de buydu. Sanık hiçbir zaman arkadaşıma ciddi düşündüğünü dahi söylememiştir. Sürekli tartışıp barışırlardı. Olay günü de benden dönebilmek için para istedi. Daha sonra tekrar aradığımda açmadı ve bana mesaj atarak barıştıklarını söyledi. Bence orada alıkoydu çünkü benim arkadaşım intihara meyilli değildi. Kavgalarının sebebi hep evlilikle alakalıydı" diye konuştu. DURUŞMA ERTELENDİ Sanık avukatı, ayda 1 imza şeklinde olan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ederken, baba Kenan Usta, sanığın tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatteyse haftada 1 imza şeklinde artırılmasını talep etti. Hakim, sanığın adli kontrol şartının aynı haliyle devamına karar verirken duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:30
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        Özgecan'ın terastan düşerek ölümünde, 'mermiyle tehdit' iddiası
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        ZONGULDAK’ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta’nın (28) terastan düşerek ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın (36), ‘taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulunduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini öne sürdü. Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve evin kapısını kilitleyip Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi. 'TEK MERMİ TEHDİT ANLAMI İÇERİR' Bartu Can Akkışla’nın Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, Usta ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin evde bulunan ‘tek mermiyi’ gözden kaçırdığını öne süren baba Kenan Usta, “Evde tek mermi bulunmuştu. Bu halk arasında tehdit anlamı içermektedir” dedi. Mahkeme başkanının tehdit ile ilgili başka bir delili olup olmadığı sorusuna baba Usta, “Sanık kapıları kapatmıştır. Kızım yarım saat banyoda ağlamış. Yani burada bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu merminin kızımın evde alıkonulduğu sırada, sanığın kızımı korkutmak için masa üstüne koyduğu kanaatindeyim. Delillerin incelenmesini talep ederim” diye cevap verdi. Sanık avukatı ise dosya içeriğinde Kenan Usta’nın iddialarını destekleyen delil olmadığını öne sürdü. ‘DÖNEBİLMEK İÇİN PARA İSTEDİ’ Duruşmada, Özgecan Usta’nın olay günü telefonla konuştuğu yengesi E.U. da tanık olarak dinlendi. E.U., Özgecan'ın psikolojisinin yerinde olduğunu ve günlük sohbet ettiklerini anlattı. Özgecan Usta'nın tanık olarak dinlenen çocukluk arkadaşı E.A. ise “Zonguldak’a gitmeden birkaç gün önce beraber kalırken, ağlayarak ‘yalandan da olsa benimle evleneceğini söylemesine razıyım ama asla böyle demiyor’ demişti. Sonradan öğrendiğime göre Bartu, ifadelerinde onunla evleneceğini, evlenmek istediğini söylemiş ama böyle bir şey olsaydı Özgecan bunu bana kesinlikle söylerdi. İlişkilerindeki en büyük problem de buydu. Sanık hiçbir zaman arkadaşıma ciddi düşündüğünü dahi söylememiştir. Sürekli tartışıp barışırlardı. Olay günü de benden dönebilmek için para istedi. Daha sonra tekrar aradığımda açmadı ve bana mesaj atarak barıştıklarını söyledi. Bence orada alıkoydu çünkü benim arkadaşım intihara meyilli değildi. Kavgalarının sebebi hep evlilikle alakalıydı” diye konuştu. DURUŞMA ERTELENDİ Sanık avukatı, ayda 1 imza şeklinde olan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ederken, baba Kenan Usta, sanığın tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatteyse haftada 1 imza şeklinde artırılmasını talep etti. Hakim, sanığın adli kontrol şartının aynı haliyle devamına karar verirken duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
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