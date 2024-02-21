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        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:17
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        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Büşra Akın'ın (14) babası Yücel ile annesi Oya Akın, yaralanan öğrencilerden bazıları ile aileleri, tutuksuz sanıklar şoför F.B. (67), araç sahibi R.A. (33) ve babası M.A. (68) ile taraf avukatları katıldı.

        Söz alan anne Akın, kızının özlemini çektiğini dile getirerek, "Gerekenin yapılmasını istiyorum. Arabası neden yıkık dökük, koltukları sağlam değil? Ben onun yüzünden kızımı kaybettim. Dışarıda serbest gezmemeli. Benim biricik kızım gitti." dedi.

        Baba Yücel Akın da sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

        Mağdur Y.Ö'nün babası O.Ö. ise oğlunun devamlı servisin eski olduğunu ve kapıların açıldığını söylediğini aktararak, aracın öğrencileri almadan önce taşeron işçileri taşıdığını iddia etti.

        O.Ö, "İşçileri bıraktıktan sonra öğrencileri topluyordu. Servisin yetişmek için çok hızlı gidip geldiğini görüyordum. Servis 1 sene kadar önce başka kazaya karışmıştı. Bu sebeple okulda toplantı yapmıştık ve servisin değişmesini okul yönetimine bildirmiştik ancak okul yönetimi ilgilenmedi. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne arabanın eski ve servis için uygun olmadığına dair dilekçe yazmıştım ancak oradan da sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

        Akın ailesinin avukatının, olaydan önce hangi hastalıkları sebebiyle hangi hastanelerde tedavi gördüğü, şu anda numaralı gözlük kullanıp kullanmadığı ve kullanıyorsa kaç numara olduğu sorusuna sanık F.B, "Hastalığım yok. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2000'de apandisit ameliyatı olmuştum. Şu anda uzak gözlük kullanıyorum. Kazadan sonra kullanmaya başladım. Gözlük numaralı ama şu an derecesini bilmiyorum." yanıtını verdi.

        Araç sahibi R.A. davaya konu kazanın 2022 Aralık'ta meydana geldiğini anımsatarak, "Bu tarihten önce gerçekleştiği iddia olunan kaza ise 2020'de. Aslında o tarihte araç kaza yapmadı. Kardan dolayı kaymıştı. Ayrıca araç içinde yol kamerası vardı. İşçi taşımacılığıyla ilgili iddia da 2020 yılıydı. 2020'de aynı araçta işçi taşınmıştı. Okul giriş çıkış saatleriyle aynı değildi." şeklinde konuştu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan itirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

        İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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