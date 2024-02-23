Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yılda Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarını teker teker çöze çöze bugünlere geldik. Hep siyasetin merkezine insanı koyduk. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmet siyaseti vizyonuyla icraatlarla eserlerle donattık." dedi.

Veysel Atasoy Caddesi'nde AK Parti Devrek İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış töreninde konuşan Tunç, 37 gün sonra milletçe sandık başına gidileceğini hatırlatarak, seçimin hayırlı olmasını temenni etti.

Milletin en doğru kararı 2023 seçimlerinde verdiğine işaret eden Tunç, vatandaşların yerel yönetimlerde de en doğru kararı vereceğinden emin olduklarını kaydetti.

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı herkesin yakından tanıdığını, Ulupınar'ın Devrek'in dertleriyle dertlenen biri olduğunu, ilçeye önemli hizmetler kazandırdığını anlatan Tunç, Devrek'in kayıp yıllarını, 31 Mart'ta verilecek karar doğrultusunda telafi edeceklerini söyledi.

Tunç, Zonguldak'ta yapılması planlanan projelerden bahsederek, "Bölgenin bir siyasetçisi, bakanı olarak belediyelerimizle hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Elçi vazifesi göreceğiz." dedi.

Gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu, AK Parti'nin kurulma sebebinin belediyecilikteki başarısı olduğunu anlatan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te CHP'den devraldığı yaşanılamaz haldeki İstanbul'un durumuna değindi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 yıl gibi kısa bir zamanda İstanbul'u yaşanabilir hale getirdiğini, dünya projelerini hayata geçirdiğini aktararak, İstanbul'daki o başarının Anadolu'dan görüldüğünü ve dalga dalga yayıldığını kaydetti.

AK Parti'nin bir siyasi mühendislik neticesinde kurulmadığını, AK Parti'yi milletin kurduğunu ve bir millet hareketi olduğunu vurgulayan Tunç, "Millet adeta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, 'Sen İstanbul'da 4,5 yılda öyle bir başkanlık yaptın ki sen Türkiye'ye başbakan olursan bu ülkeyi sıkıntılardan kurtarırsın.' dedi. AK Parti 2001 yılında kurulduktan sonra 14 ay gibi çok kısa bir sürede tek başına iktidara geldi." diye konuştu.

- "Her alanda güçlü insan için çalıştık"

Bakan Tunç, milletin, önüne konulan 17 sandıkta da tercihini AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve son seçimlerde de Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden? Bir sebep olmalı. Bu muhalefet partilerin söylediği doğru olsaydı, bu millet tekrar tekrar hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde hem referandumlarda hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, her sandığa gittiğinde tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanır mıydı? 22 yılda Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarını teker teker çöze çöze bugünlere geldik. Hep siyasetin merkezine insanı koyduk. Önce insan dedik. İnsanı güçlendirmek lazım dedik. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete güvenliğe varıncaya kadar her alanda güçlü insan için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun dedik. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun dedik. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmet siyaseti vizyonuyla icraatlarla eserlerle donattık. "

Tunç, kalkınma hamleleriyle ülkenin her köşesini yatırımlarla donattıklarını, milleti dünya projeleriyle milleti tanıştırdıklarını vurgulayarak, "Enerjide bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. İşte nükleer enerji, işte doğal gaz keşfi. Burada bu doğal gaz yok muydu? Vardı ama arayan yoktu. Aramak için yabancı şirketlere ihaleler yapılıyordu. O gemiler gidiyordu oralara, 'Gittik ama bulamadık.' deyip paralarımızı alıp gidiyorlardı. Ne zaman ki milli ve yerli gemilerimizde sismik araştırma imkanlarımızı yerlileştirdiğimizde Karadeniz'de doğal gazı keşfettik. İşte Gabar'da dağları teröristlerden temizledik, petrol fışkırdı. Enerjide bağımsız olmadığımız müddetçe bu ülkenin kalkınması mümkün olmaz. Milletin alım gücünü artırmak mümkün olmaz. İşte o nedenle cari açığımızın büyük kısmını oluşturan enerji giderini azaltmanın yolu, milli enerji. İşte doğal gazıyla, petrolüyle, nükleeriyle bunu sağlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye değinen Tunç, "Güneyimizde terör devleti kurdurmaya çalıştılar, değil mi? Buna müsaade etmedik. 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmak için mücadele ettik. Bu uğurda şehitler verdik. Şehitlerimize buradan rahmet diliyoruz. İnşallah onların emanetlerine sahip çıkabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tunç, insanı güçlendirmeye, istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkeyi geliştirmeye, kalkındırmaya, milletin refahını artırmaya, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeye, demokrasinin standartlarını yükseltmeye, hukukun üstünlüğüne inanmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Dünyada hakkaniyeti, mazlumun hakkını, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dış politikada dengeli, hakkaniyetli dış politikamızda da Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arındırarak, her türlü şiddetten arındırarak çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyarak, huzurlu bir geleceğe, çocuklarımızın, gençlerimizin daha huzurlu, daha müreffeh yaşayabileceği bir geleceğe inşallah onları taşımanın gayreti içerisinde olacağız. 22 yıldan bu yana milletimize hizmet ederken bu hizmetleri hazmedemeyen, Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, bölgesinde lider, dünyada lider konuma yükselmesini istemeyen şer odaklarıyla mücadele etmeye, onlara fırsat vermemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Her belediyeye nüfusa göre merkezi hükümetten eşit oranda pay verildiğini aktaran Tunç, uyumlu çalışan ve proje üreten belediye başkanlarının önemli olduğunu vurguladı.

Tunç, Filyos projesiyle istihdam alanlarının artacağını, bu bölgenin geleceğinin parlak olduğunu belirterek, bölgenin potansiyeli ve hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Konuşmanın ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Seçim irtibat bürosunda partililerle sohbet eden Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir ve AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar katıldı.