Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı! Zelenskiy: Biz galip geleceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" başlattığını duyurmasının ardından iki yıl geride kaldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

"UKRAYNA'NIN BİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu büyük ülkenin sevgili büyük insanları, her biriniz ile son derece gurur duyuyorum. Her birinize inanıyorum. Herkes savaşın bitmesini ister ama hiçbirimiz Ukrayna'nın bitmesine izin vermeyeceğiz. Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024 Gelecekte bağımsız kelimesi Ukrayna kelimesinin yanında yer alacak, biz bunun için savaşıyoruz. Biz galip geleceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı Haberi Görüntüle REKLAM Tüm askerlerimize, halkımıza ve dünyanın her yerinde bizimle ve hakikatle birlikte duran herkese teşekkür ediyorum. Ukrayna'ya zafer!" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: RUSYA'YA ASİMETRİK YANIT VERECEĞİZ Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak." ifadesini kullandı. Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılı olduğuna işaret ederek, bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük savaş olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın savaşa direndiğini ifade eden Sırskiy, silah ve tahliye arasında silahları seçtiklerini, başkent Kiev'i, Yılan Adası'nı kurtardıklarını hatırlattı. Sırskiy, sonra Harkiv taarruzu gerçekleştirildiğini ve Herson'un kurtarıldığını belirterek, "Ukrayna'nın karşı taarruz girişimi de oldu ancak ne yazık ki nesnel koşullar nedeniyle istenen sonuç elde edilemedi. Bugün tüm cephe hattı boyunca düşmanla savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM Rus saldırılarını püskürtmeyi sürdüren tüm Ukrayna askerlerine teşekkür eden Sırskiy, ayrıca askeri destek sağlayan uluslararası ortaklarına da minnettar olduğunu kaydetti. Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü Haberi Görüntüle Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak. Devlet yönetimi bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI UKRAYNA'DA Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde Kiev'den destek mesajını yineledi. Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümünde Kiev'e gitti. AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna tümüyle özgür olana dek finansal, ekonomik, askeri ve etik açıdan desteği sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024 Von der Leyen'e, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.