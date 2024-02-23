Ailesine destek için odun taşıyan Yasin, kamyonet kasası ile duvar arasında sıkışıp öldü ZONGULDAK'ta, kamyonetin açılan kasa kapağı ile duvar arasında sıkışan Yasin Dombay (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Gültekin T. (20) gözaltına alınırken, Yasin'in, ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıdığı öğrenildi. Kaza, saat 14.45 sıralarında Acılık Caddesi Alpaslan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. yönetimindeki 67 ABG 538 plakalı kamyonetin arka kasa kapağı açıldı. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan Yasin Dombay'ın başı, duvar ile kasa kapağı arasında sıkıştı. Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Gültekin T. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 20:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:35 facebook

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