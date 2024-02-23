Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü
Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta, Gültekin T. (20) idaresindeki 67 ABG 538 plakalı kamyonetin kasanın arka kapağı açıldı. Bu sırada yol kenarında yürüyen Yasin D. (13) kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Gültekin T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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