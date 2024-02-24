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        Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, projelerini tanıttı:

        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, 5 yıl boyunca mazeret üretmeden hizmet sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:57
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        Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, projelerini tanıttı:
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        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, 5 yıl boyunca mazeret üretmeden hizmet sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Alan, kentteki bir otelde gerçekleştirilen proje ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında, projeleri kent sakinlerinin hayallerine göre dizayn ettiklerini belirtti.

        İlk kez 2019 yılında aday olduğunu anımsatan Alan, "Hayallerimizi ve projelerimizi anlattık. Sizler destek verdiniz, Allah nasip etti. Şimdi daha da güçlüyüz. Artık bir karnemiz, yaptıklarımız var. 5 yıl boyunca mazeret üretmeden, sadece ve sadece kentimize hizmet sunmaya gayret ettik. Bunları yaparken yanımızda teşkilatımız vardı. İyi ki varsınız. İnşallah bir daha başaracağız." diye konuştu.

        Alan, "Muzaffer Badalıoğlu Parkı", "Bahçelievler Parkı", "Terminal Binası", "Kent Meydanı", "Galericiler ve Kargocular Sitesi", "Kapuz Plajı" ve "Sahil Yolu" projeleriyle ilgili bilgi verdi.

        AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da birlik ve beraberlik içinde seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

        Yeni projelerin hayata geçirilmesi için belediye başkan adaylarına destek isteyerek Zonguldak'ın hizmet için Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu belirten Çağlayan, "O yüzden birlik olmamız lazım. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun destek rica ediyoruz. Arkadaşlarımız ve bizler bu yüzden çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Alan, belediye meclis üyesi adaylarını da tanıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Programa, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, MHP MYK Üyesi Murat Kotra, AK Parti'li ve MHP'li yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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