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        Haberler Yaşam Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat: Geçmeyen migren atakları ve baş ağrılarının sebebi dehidrasyon olabilir!

        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Gün içinde yeterince su içmediğinizde, vücudunuzun birçok işlevi olumsuz etkilenebilir. Özellikle sürekli baş ağrısı yaşıyorsanız, bu durumun temel nedenlerinden biri dehidrasyon olabilir. Araştırmalar, yeterli miktarda su tüketmenin baş ağrılarının önlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:00
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        Baş ağrılarının ardındaki gizli sebep düşündüğünüzden basit olabilir: su eksikliği! Gün boyunca yeterli su içmemek, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek geçmeyen migren ataklarına neden olabilir. Bu yüzden vücudunuzun su ihtiyacını karşılamak, ağrılardan korunmanın en etkili yollarından biri olabilir. İşte detaylar...

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        DEHİDRASYON BAŞ AĞRISI

        Dehidrasyon baş ağrısı, yeterince su içmediğinizde ortaya çıkar ve vücudunuzun düzgün çalışması için gereken sıvılardan yoksun kalmasını kolaylaştırır. Dehidrasyon baş ağrıları düşündüğünüzden daha yaygındır ve genellikle sıcak mevsimlerde ve yorucu bir egzersiz seansını bitirdikten sonra gelişir.

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        Susuz kalmamak, dehidrasyon baş ağrısını önlemenin en iyi yoludur, aynı zamanda ısı bitkinliği veya böbrek hasarı gibi ciddi komplikasyon riskini de azaltır.

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        DEHİDRASYON BAŞ AĞRISI TÜRLERİ

        Dehidrasyonla ilgili iki ana baş ağrısı türü vardır. Bunlardan ilki birincil baş ağrısıdır ve vücudunuzda yeterli su bulunmadığı için ortaya çıkar. İkincisi ise ikincil baş ağrısıdır, yani dehidrasyon altta yatan diğer rahatsızlıklarınızı kötüleştirerek baş ağrısı gelişmesine neden olabilir.

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        SIVI KAYBI BAŞ AĞRISI

        Sıvı kaybı baş ağrıları, vücudunuz aldığından daha fazla sıvı kaybettiğinde ortaya çıkar. Bu tür baş ağrıları yoğun fiziksel aktiviteler sırasında veya hasta olduğunuzda yaygın olarak görülür. Bununla birlikte, aşağıdaki nedenlerden dolayı da vücudunuzda su kaybedebilirsiniz:

        Kusma

        İshal

        İdrar söktürücü ilaçlar almak

        Aşırı terleme

        Müshil kullanımı

        Ateş

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        YETERSİZ SIVI ALIMI KAYNAKLI BAŞ AĞRILARI

        Yetersiz sıvı alımı kaynaklı baş ağrıları, düzenli olarak yeterince su içmediğinizde ortaya çıkar ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Hidrasyon alışkanlıklarınızı etkileyebilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır:

        Yoğun yaşam tarzı

        Temiz içme suyuna erişim eksikliği

        Çok fazla egzersiz yapmak

        Yiyemeyecek veya içemeyecek kadar hasta hissetmek

        Unutmak

        Mide bulantısı

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        SEMPTOMLAR

        Dehidrasyon baş ağrısının en yaygın belirtisi - tahmin ettiğiniz gibi - baş ağrısıdır. Ancak baş ağrısıyla birlikte ortaya çıkan belirtiler ne kadar susuz kaldığınıza bağlıdır.

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        Hafif ila orta derecede susuz kaldıysanız şu belirtileri yaşayabilirsiniz:

        Aşırı susuzluk

        Yapışkan veya kuru ağız

        Olması gerektiği kadar sık işememek

        Daha koyu sarı idrar rengi

        Kuru cilt

        Kas krampları

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        Dehidrasyon baş ağrısı belirtileri genellikle ciddi şekilde susuz kaldığınızda daha da kötüleşir. Bu durum aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:

        Hiç idrara çıkmamak

        Buruşmuş veya kuru cilt

        Sinirli veya kafası karışık hissetmek

        Baş dönmesi

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        Neyse ki, daha fazla su içmek ve yeterli hidrasyonda kalmak bu semptomları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ancak aşırı dehidrasyon tıbbi bir acil durumun işareti olabilir. Siz veya sevdiğiniz biri ciddi şekilde susuz kaldıysa, komplikasyon riskinden kaçınmak ve uygun tedaviyi almak için en kısa zamanda bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir.

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        DEHİDRASYON BAŞ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?

        Dehidrasyonun çeşitli nedenleri olabilir: yeterince su içmemek, çok fazla terlemek ve diğer nedenlerin yanı sıra kusmak veya ishal olmak. Vücudunuz susuz kaldığında, düzgün çalışması için yeterli suya sahip değildir.

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        Sıvı eksikliği beyninizi kaplayan (dura mater adı verilen) damarların gerilmesine neden olabilir. Beyniniz, kanınız ve omurilik sıvınızın kafatası içinde dengede olması gerekir.

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        Yeterli su yoksa, bu denge bozulur ve bu da baş ağrısı semptomlarının başlamasına neden olabilir. Ancak bu dengesizliğe neden olan mekanizmayı tam olarak anlamak için hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

        Kaynak: Health

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