Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
Gün içinde yeterince su içmediğinizde, vücudunuzun birçok işlevi olumsuz etkilenebilir. Özellikle sürekli baş ağrısı yaşıyorsanız, bu durumun temel nedenlerinden biri dehidrasyon olabilir. Araştırmalar, yeterli miktarda su tüketmenin baş ağrılarının önlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!
Baş ağrılarının ardındaki gizli sebep düşündüğünüzden basit olabilir: su eksikliği! Gün boyunca yeterli su içmemek, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek geçmeyen migren ataklarına neden olabilir. Bu yüzden vücudunuzun su ihtiyacını karşılamak, ağrılardan korunmanın en etkili yollarından biri olabilir. İşte detaylar...
DEHİDRASYON BAŞ AĞRISI
Dehidrasyon baş ağrısı, yeterince su içmediğinizde ortaya çıkar ve vücudunuzun düzgün çalışması için gereken sıvılardan yoksun kalmasını kolaylaştırır. Dehidrasyon baş ağrıları düşündüğünüzden daha yaygındır ve genellikle sıcak mevsimlerde ve yorucu bir egzersiz seansını bitirdikten sonra gelişir.
Susuz kalmamak, dehidrasyon baş ağrısını önlemenin en iyi yoludur, aynı zamanda ısı bitkinliği veya böbrek hasarı gibi ciddi komplikasyon riskini de azaltır.
DEHİDRASYON BAŞ AĞRISI TÜRLERİ
Dehidrasyonla ilgili iki ana baş ağrısı türü vardır. Bunlardan ilki birincil baş ağrısıdır ve vücudunuzda yeterli su bulunmadığı için ortaya çıkar. İkincisi ise ikincil baş ağrısıdır, yani dehidrasyon altta yatan diğer rahatsızlıklarınızı kötüleştirerek baş ağrısı gelişmesine neden olabilir.
SIVI KAYBI BAŞ AĞRISI
Sıvı kaybı baş ağrıları, vücudunuz aldığından daha fazla sıvı kaybettiğinde ortaya çıkar. Bu tür baş ağrıları yoğun fiziksel aktiviteler sırasında veya hasta olduğunuzda yaygın olarak görülür. Bununla birlikte, aşağıdaki nedenlerden dolayı da vücudunuzda su kaybedebilirsiniz:
Kusma
İshal
İdrar söktürücü ilaçlar almak
Aşırı terleme
Müshil kullanımı
Ateş
YETERSİZ SIVI ALIMI KAYNAKLI BAŞ AĞRILARI
Yetersiz sıvı alımı kaynaklı baş ağrıları, düzenli olarak yeterince su içmediğinizde ortaya çıkar ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Hidrasyon alışkanlıklarınızı etkileyebilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır:
Yoğun yaşam tarzı
Temiz içme suyuna erişim eksikliği
Çok fazla egzersiz yapmak
Yiyemeyecek veya içemeyecek kadar hasta hissetmek
Unutmak
Mide bulantısı
SEMPTOMLAR
Dehidrasyon baş ağrısının en yaygın belirtisi - tahmin ettiğiniz gibi - baş ağrısıdır. Ancak baş ağrısıyla birlikte ortaya çıkan belirtiler ne kadar susuz kaldığınıza bağlıdır.
Hafif ila orta derecede susuz kaldıysanız şu belirtileri yaşayabilirsiniz:
Aşırı susuzluk
Yapışkan veya kuru ağız
Olması gerektiği kadar sık işememek
Daha koyu sarı idrar rengi
Kuru cilt
Kas krampları
Dehidrasyon baş ağrısı belirtileri genellikle ciddi şekilde susuz kaldığınızda daha da kötüleşir. Bu durum aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:
Hiç idrara çıkmamak
Buruşmuş veya kuru cilt
Sinirli veya kafası karışık hissetmek
Baş dönmesi
Neyse ki, daha fazla su içmek ve yeterli hidrasyonda kalmak bu semptomları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ancak aşırı dehidrasyon tıbbi bir acil durumun işareti olabilir. Siz veya sevdiğiniz biri ciddi şekilde susuz kaldıysa, komplikasyon riskinden kaçınmak ve uygun tedaviyi almak için en kısa zamanda bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir.
DEHİDRASYON BAŞ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?
Dehidrasyonun çeşitli nedenleri olabilir: yeterince su içmemek, çok fazla terlemek ve diğer nedenlerin yanı sıra kusmak veya ishal olmak. Vücudunuz susuz kaldığında, düzgün çalışması için yeterli suya sahip değildir.
Sıvı eksikliği beyninizi kaplayan (dura mater adı verilen) damarların gerilmesine neden olabilir. Beyniniz, kanınız ve omurilik sıvınızın kafatası içinde dengede olması gerekir.