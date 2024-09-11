Meteoroloji saat verdi! 7 kent için "sarı" alarm! 3 bölgeye dikkat!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurdun batı kesiminde şiddetli sağanak bekleniyor. 7 kentimiz için sel ve su taşkını uyarısında bulunuldu. 3 bölgemizde yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemizin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA, EGE VE AKDENİZ DİKKAT
Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
7 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından bugün şiddetli sağanak nedeniyle "sarı" alarm verilen 7 ilimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 32, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 32, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 34, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT: 29, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 28, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 32, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 33, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 37, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 30, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 35, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık