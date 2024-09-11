Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayet zanlısı polise ateş açtı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayet zanlısı polise ateş açtı

        İstanbul Fatih'te ihbar üzerine bir adrese giden polis ekiplerine kimlik kontrolü yaptıkları sırada ateş açıldı. Saldırgana, emniyet güçlerinin karşılık vermesiyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Cinayet zanlısı olduğu belirtilen saldırgan, daha sonra polisin ikna çabalarının ardından teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fatih'te ihbar üzerine adrese giden motorlu yunus timine kimlik kontrolü sırasında şüpheli tarafından ateş açıldı. Polis kısa sürede şüpheliye silahla karşılık verirken, sokakta hareketli dakikalar yaşandı.

        DHA'nın haberine göre cinayetten aranması olduğu öğrenilen V. B., uzun süren ikna çabalarının ardından silahını bırakarak teslim oldu. Şüphelinin ateş açtığı anlar ve polisin şüpheliyi yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorlu yunus timleri, gelen bir ihbar üzerine ofis olarak kullanılan iş yerine gitti. Bu sırada polis ekipleri iş yerinde bulunan 2 kişiye kimlik sordu.

        REKLAM

        POLİS EKİPLERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        İçeride bulunan şüphelilerden V. B. kimlik vermek istemeyerek polise silah doğrulttu. Ekipler bu durum karşısında önlem alırken, uyarıları dikkate almayan V.B. bir süre sonra polise ateş açtı. Olay yerindeki polis ekipleri, şüpheliye silahla ateş açarak karşılık verirken, bir taraftan da telsizle destek istedi.

        Adrese kısa sürede başta Fatih İlçe Emniyet Müdürü olmak üzere çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, uzun süre şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını istedi. Elleri tetikte bekleyen polisler, V.B.'nin silahını bırakmasından sonra dikkatli bir şekilde yaklaşarak, şüpheliyi gözaltına aldı.

        REKLAM

        POLİS DETAYLI İNCELEME YAPTI

        Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta ve iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de alan polis ekipleri olayla ilgili mahalle sakinlerinden de bilgi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

        ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Polis ekiplerine silahla ateş açan V. B.'nin sahte kimlik taşıdığı ve cinayetten aranması olduğu öğrenildi. V.B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan olay anında yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde silahla polise direndiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise polisin uyarılarının ardından sokakta yükselen silah sesi ile daha sonra şüphelinin teslim olduğu anlar yer alıyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı