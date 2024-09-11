İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayet zanlısı polise ateş açtı

Fatih'te ihbar üzerine adrese giden motorlu yunus timine kimlik kontrolü sırasında şüpheli tarafından ateş açıldı. Polis kısa sürede şüpheliye silahla karşılık verirken, sokakta hareketli dakikalar yaşandı.

DHA'nın haberine göre cinayetten aranması olduğu öğrenilen V. B., uzun süren ikna çabalarının ardından silahını bırakarak teslim oldu. Şüphelinin ateş açtığı anlar ve polisin şüpheliyi yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorlu yunus timleri, gelen bir ihbar üzerine ofis olarak kullanılan iş yerine gitti. Bu sırada polis ekipleri iş yerinde bulunan 2 kişiye kimlik sordu. REKLAM

POLİS EKİPLERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI İçeride bulunan şüphelilerden V. B. kimlik vermek istemeyerek polise silah doğrulttu. Ekipler bu durum karşısında önlem alırken, uyarıları dikkate almayan V.B. bir süre sonra polise ateş açtı. Olay yerindeki polis ekipleri, şüpheliye silahla ateş açarak karşılık verirken, bir taraftan da telsizle destek istedi.

Adrese kısa sürede başta Fatih İlçe Emniyet Müdürü olmak üzere çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, uzun süre şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını istedi. Elleri tetikte bekleyen polisler, V.B.'nin silahını bırakmasından sonra dikkatli bir şekilde yaklaşarak, şüpheliyi gözaltına aldı. REKLAM

POLİS DETAYLI İNCELEME YAPTI Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta ve iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de alan polis ekipleri olayla ilgili mahalle sakinlerinden de bilgi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.