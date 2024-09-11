Trump'tan münazaraya damga vuran sözler: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor

Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki münazarada iki başkan adayı ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj, İsrail-Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi pek çok konu hakkında karşı karşıya geldi ancak bir konu var ki, tüm münazaranın en öne çıkan başlıklarından oldu.

Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar Haberi Görüntüle

Eski Başkan Donald Trump münazarada, göçmenlerin Springfield, Ohio'da çok sayıda evcil hayvanı yediğini iddia etti. "Springfield'da köpekleri yiyorlar. Kedileri yiyorlar. Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar." diyen Trump, göçmen karşıtlığını münazara performansının en önüne koydu.