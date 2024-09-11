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        Haberler Gündem 3. Sayfa Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme - Konya haberleri, son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!

        Konya'da, 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, çalıştığı ve kaldığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, E.D. adlı erkek gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 07:47 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:54
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        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
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        Konya'da yürek yakan olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

        İHBAR ÜZERİNE POLİS MEKANA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan mekana girdi.

        ELİF DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

        Ekipler, hem kaldığı hem de çalıştığı salonda, Elif Ceren Arslan'ı (30) vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, E.D. adlı erkeği yakalayıp gözaltına aldı.

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        #Konya
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