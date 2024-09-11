Bu ülkelerde direksiyona geçmeden önce bunları bilmeniz gerekiyor: Dünyanı n dört bir yanından birbirinden ilginç trafik kuralları!
Dünyanın farklı köşelerinde direksiyon başına geçtiğinizde, alıştığınız trafik kurallarından çok daha ilginç ve sıra dışı kurallarla karşılaşabilirsiniz. Bu ülkelerde direksiyon başına geçmeden önce bilmeniz gereken, bazen güldüren, bazen de şaşırtan kuralları derledik. İşte detaylar!
Yurt dışına seyahat ederken araba kiralamayı mı düşünüyorsunuz? O zaman bu yazıya bir göz atmanızda fayda var! Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz sıra dışı trafik kuralları, yolculuğunuzu unutulmaz kılabilir. İşte detaylar!
ASYA
1. Japonya'da su sıçratmak yasaktır. Japon nezaketinin geleneksel bir göstergesi olarak, bir yayanın üzerine çamur veya su sıçratmak yasalara aykırıdır.
2. Tayland'da asla üstsüz seyahat etmeyin. Bu, kadın ve erkekler ve bisiklet, araba ya da tuk-tuk kullanan tüm sürücüler için geçerlidir.
3. Manila, Filipinler'de, plakanız 1 veya 2 ile bitiyorsa Pazartesi günleri araç kullanamazsınız.
AMERİKA
4. Kaliforniya’da saatte 65 mil hızla giden bir arabadan atlamak, eğer bir kadınsanız sabahlık giyerek araç kullanmak, balina olmadığı sürece arabanızdan bir hayvana ateş etmek (bu yasa Tennessee'de de geçerlidir) yasaktır.
5. Alaska'da aracınızın tavanına köpek bağlamanıza izin verilmez.
6. Massachusetts'te arabanızın arka koltuğunda bir goril varken araç kullanmak yasaktır.
7. Nevada'da otoyolda bir deve süremezsiniz.
8. Montana'da bir koyunu kamyonda refakatsiz bırakamazsınız.
9. Mariette, Georgia'da hareket halindeki bir arabadan tüküremezsiniz, ancak hareket halindeki bir kamyondan tükürebilirsiniz.
10. Oklahoma'da araba kullanırken çizgi roman okumak yasalara aykırıdır.
11. Denver, Colorado'da Pazar günleri siyah bir araba kullanmak yasaktır.
AVRUPA
12. Fransa'da kendi alkol ölçüm cihazınızı taşımanız yasal bir zorunluluktur.
13. Danimarka'da yasalar, yola çıkmadan önce arabanızın altında saklanabilecek çocuklar olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiğini belirtir.
14. Kıbrıs'ta araç kullanırken herhangi bir şey yemek veya içmek yasaktır.
15. İsviçre'de arabanızı Pazar günü yıkayamazsınız.
16. Tipik Alman modasına göre, arabanız çalışır durumda olmalıdır ve otobanda herhangi bir nedenle durmak veya arıza yapmak kesinlikle yasaktır (buna yakıtsız kalmak da dahildir).
Kaynak: Wilsons, Ez Air Park, Car Wow