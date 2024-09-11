Murat Han: Türkseniz üçüncü sınıf görülürsünüz
Murat Han, oyunculuk yaptığı Hollywood'un iç yüzünden bir kesit sundu. Han, birçok oyuncunun hayalini kurduğu Hollywood ile ilgili olarak; "Türk olduğunuzda üçüncü sınıf görülüyorsunuz" şeklinde bir açıklamada bulundu
Birçok oyuncu, kariyeri adına en büyük hayalinin Hollywood'da oyunculuk yapmak olduğunu söyledi / söyleyecek.
Dünya sinema pazarının merkezi olması nedeniyle oyuncuların böyle bir hayal kurmasında elbette bir beis bulunmuyor.
Birçok oyuncu, bu hayalini gerçekleştirme adına "Cesareti olmayanlar, okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler" felsefesinin ışığında ABD'ye uçarak Hollywood'da oyunculuk yapma çabasına girişti.
O oyunculardan biri de Murat Han.
2007'de 'Mutluluk' adlı sinema filmiyle tanınan Murat Han, oyunculuğunun büyük bir beğeni kazanmasının da verdiği cesaretle ABD'nin yolunu tuttu.
2008'de 'Sobaka', 2011'de ise 'Beyond The Trophy'de rol alan Murat Han, daha sonra Türkiye'ye dönerek birbiri ardına sinema filmlerinde ve TV dizilerinde kamera karşısına geçti.
Murat Han, 'Mutluluk'da başrolleri Talat Bulut ve Özgü Namal ile paylaştı.
Murat Han, ABD'de büyük hayal kırıklığına uğrasa da Türkiye'de kaliteli bir kariyer edindi. Ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda gezerken görüntülendi.
Murat Han, gazetecilerle sohbet ederken iki konunun altını çizdi.
Birincisi; jönlük ikincisi ise Türk oyuncuların Hollywood hayali üzerine.
Murat Han, Türkiye'deki jönlük kavramını eleştirirken Al Pacino'yu örnek gösterdi. Şöyle ki; "Bir projede, senaryo en büyük jöndür. Güzel ya da yakışıklı olmak yetmez, donanımlı oyuncu lâzım. Al Pacino örneğinde olduğu gibi... Yakışıklı olmasa da, kamera önünde devleşiyor. Aura ve bilgiyle bu seviyeye ulaşırsınız ama yapımcılar takipçi sayılarına bakıp oyuncu seçiyorlar, sonra işler patlıyor." diyerek sektöre eleştirilerini sıraladı.
Murat Han'ın altını çizdiği diğer konu olan Türk oyuncuların Hollywood hayaliyle ilgili olarak söyledikleri ise bir hayli iç ezici...
Şöyle ki; "Türk olduğunuzda üçüncü sınıf görülüyorsunuz. Size terörist ya da alt karakter rolleri veriyorlar. 'Homeland' dizisinden deneme çekimi yaptım ama Faslı cast direktörü, 'Arap tipi arıyoruz' diye beni eledi. Orta Doğulu olmuyor, Avrupalı kabul etmiyorlar. Hollywood’a ünlü olmak için gitmedim, deneyim kazanmaya gittim.