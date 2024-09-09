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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:12
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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

        Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

        Buradan defnedilmek üzere kara yoluyla Zonguldak'a götürülen şehit Eroğlu için Ormanlı beldesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Tören öncesinde şehidin eşi Gülcan, babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Eroğlu'nun naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde götürüldüğü Ortacı köyünde aile mezarlığına defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, belediye başkanları, partilerin il ve ilçe başkanları, kurum ve daire müdürleri ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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