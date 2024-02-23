GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağıyla duvar arasında sıkışarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Naaşı Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'ne getirilen Yasin D. için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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