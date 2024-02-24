Kamyonet kapağının açılmasıyla ölen Yasin son yolculuğuna uğurlandı, sürücü kuzeniymiş ZONGULDAK'ta ailesinin geçimine yardım etmek için odun taşıdığı sırada kamyonetin arka kapağının açılmasıyla duvar ve kapak arasında sıkışıp hayatını kaybeden Yasin Dombay (13) son yolculuğuna uğurlandı. Yasin Dombay ile kuzen olan kamyonet sürücüsü Gültekin T. (20) adliyeye sevk edilirken, baba Hakan Dombay da yeğeninden şikayetçi olmadı. Kaza, dün Acılık Caddesi Alpaslan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. yönetimindeki 67 ABG 538 plakalı kamyonetin arka kasa kapağı açıldı. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan Yasin Dombay'ın başı, duvar ile kasa kapağı arasında sıkıştı. Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dombay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dombay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Gültekin T. ise gözaltına alındı. YASİN TOPRAĞA VERİLDİ Yasin Dombay için bugün Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve Dombay ailesinin yakınları katıldı. Yasin'in ailesi, evlatlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Dombay, öğle vakti kılınan namazın ardından Çanakçılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yasin Dombay'ın 4 kardeşi olduğu ve ağabeyinin cezaevine girdiği, odun taşıma işleriyle de aslında ağabeyinin ilgilendiği öğrenildi. 'KALP KIRMAZDI' Yasin Donbay'ın, kamyonet sürücüsü Gültekin T. ile kuzen oldukları ortaya çıktı. Baba Hakan Dombay, yeğeni Gültekin T., adliyeye sevk edildiğinde gelerek savcıya ifade verdi. Dombay, yeğeninden şikayetçi olmadı. Oğlunun okuduğunu odun taşımaya sürekli gitmediğini anlatan Hakan Dombay, "Hem çalışkan hem okumayı çok seven bir çocuktu. Kimsenin kalbini kırmaz, kimseyle işi olmaz kendi halinde bir insandı. Oğluma çok üzülüyorum. Genelde kuzeniyle yeme içmesi birdi. Ayrı gayrısı yoktu. O anlamda herhangi bir sıkıntı da yok. O da benim ablamın çocuğu. Aile ekonomisi için gerek yoktu zaten. Biz çocuğumuza illaki 'sen şunu yap, bunu yap' demiyorduk. O kendi kafasına göre gitmiş almış arabayı, şuraya gidelim 'babamın izni var' demiş. Normalde çocuğum okumayı seven biriydi. Kimseyi kırmaz, efendiydi. Mekanı cennet olsun" dedi. Sürücü Gültekin T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:55 facebook

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