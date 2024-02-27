Zonguldak'ta trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.
Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda dün akşam 06 DVF 133 plakalı motosikletiyle 3 otomobile çarparak yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Talha Çakır'ın (17) cenazesi, Seyyid Nasrullah Cami'ne getirildi.
Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Kestaneci Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Çakır'ın ailesi ve yakınları, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve vatandaşlar katıldı.
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