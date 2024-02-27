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        Zonguldak'ta trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:12
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        Zonguldak'ta trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

        Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda dün akşam 06 DVF 133 plakalı motosikletiyle 3 otomobile çarparak yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Talha Çakır'ın (17) cenazesi, Seyyid Nasrullah Cami'ne getirildi.

        Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Kestaneci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Çakır'ın ailesi ve yakınları, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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